Detuvieron a un joven con pedido de captura por violencia familiar

Un joven que tenía pedido de captura fue detenido el lunes pasado en horas de la noche en el centro de Villa Carlos Paz. Lo interceptaron alrededor de las 23 horas en la esquina de San Martín y Saavedra, en inmediaciones de la comisaría local.

Según pudo conocerse, el sujeto tiene 20 años y tenía una orden de detención vigente por un hecho de violencia familiar.

Se procedió a su aprehensión y traslado a la alcaidía de la Departamental Punilla, donde quedó a disposición de la justicia.