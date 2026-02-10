Detuvieron a una pareja y dos menores por un robo a un local de ropa

Cuatro personas fueron aprehendidas en barrio Pueyrredón tras un robo a un comercio de indumentaria, y se logró recuperar la mercadería sustraída, informaron fuentes policiales.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del lunes en la intersección de calles Jacinto Ríos y Padre Luis de Potosí, donde intervino personal del programa Cordobeses en Alerta. En el lugar, fue detenido un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, y se aprehendió además a dos menores.

Según se informó, la propietaria de un local de venta de ropa alertó a la Policía luego de observar, a través de las cámaras de seguridad, cómo uno de los menores ingresaba al comercio tras forzar la cerradura de la puerta y sustraía una bolsa con prendas de vestir.

Con los datos aportados por la damnificada, los efectivos montaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron localizar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar. Durante el procedimiento se secuestró la mercadería robada, que fue posteriormente recuperada.

Los mayores fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras que se activaron los protocolos correspondientes para los menores involucrados.