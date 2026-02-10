Dos hermanos detenidos por robos a viviendas en Villa Carlos Paz

Dos hermanos fueron detenidos hoy tras una serie de allanamientos realizados por la Brigada de Investigaciones en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el marco de una investigación por robos a viviendas donde se alojaban turistas.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios El Fantasio y La Quinta, y están vinculados a hechos delictivos ocurridos hace aproximadamente dos semanas en la zona de Villa del Lago. Según la información a la que tuvo acceso EL DIARIO , los sospechosos estarían involucrados en robos cometidos en casas alquiladas por turistas. Los operativos fueron realizados por personal y autoridades de la Brigada de Investigaciones y de la Departamental Punilla Sur.

Durante los allanamientos, uno de los acusados intentó darse a la fuga, lo que motivó un operativo cerrojo que permitió su rápida detención. Ambos hermanos quedaron a disposición de la Justicia.

En el marco del procedimiento, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, además de un vehículo que habría sido utilizado en los hechos investigados.

La investigación continúa en curso para determinar si existen más personas involucradas en los robos y esclarecer completamente los episodios denunciados.