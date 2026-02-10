Dramático operativo en Córdoba: rescatan a una recién nacida que se asfixiaba

Una bebé de apenas 10 días de vida fue salvada este lunes por la tarde en la ciudad de Córdoba gracias a un rápido operativo policial y sanitario, luego de presentar signos de asfixia mientras era alimentada.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ejército Argentino y la rotonda del country La Cuesta, donde personal policial se encontraba asistiendo a una persona que había sufrido una caída de motocicleta. En ese contexto, un hombre se acercó desesperado para alertar que su hija no respiraba, aparentemente a raíz de una broncoaspiración.

Ante la urgencia, los efectivos iniciaron de inmediato maniobras de primeros auxilios para reanimar a la bebé. Minutos después, una ambulancia que se encontraba en las inmediaciones continuó con las tareas de asistencia.

Para agilizar el traslado, se dispuso un cordón sanitario que escoltó al móvil de emergencias hasta el Sanatorio Allende. Ya en el centro de salud, los profesionales médicos lograron estabilizar a la pequeña, que quedó internada bajo observación.