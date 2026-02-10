Golpe policial en la Capital: operativos simultáneos y varios detenidos

Un amplio operativo policial se desarrolla esta mañana en la ciudad de Córdoba, con múltiples allanamientos, detenciones y secuestro de elementos en distintos barrios de la Capital.

Según la información oficial, varias personas ya fueron detenidas y estarían vinculadas a robos domiciliarios y hechos delictivos cometidos en la vía pública, en algunos casos con uso de armas de fuego y asociados a episodios de violencia urbana.

Los procedimientos se llevan adelante de manera simultánea en diferentes sectores de la ciudad, con una fuerte presencia policial y continúan en desarrollo.

El operativo es supervisado por las máximas autoridades de la fuerza y del área de Seguridad, mientras avanza la investigación y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.