Habló la esposa del jubilado que fue asesinado en un asalto violento

Vecinos y familiares de Julio Pacheco, el jubilado de 80 años que murió durante un asalto violento en la ciudad de Córdoba, se movilizaron por las calles de barrio Ameghino Norte para exigir una respuesta de la justicia ante la crisis de seguridad. Sospechan que los autores del hecho son delincuentes conocidos en el barrio y sostienen que «buscaban un dinero que él no tenía».

«No podemos seguir viviendo así, todos los días va a haber un muerto por dos monedas»; cuestionó Eva, la viuda de Julio. «Este barrio lo fundamos nosotros con amor y respeto, y lo que está pasando es irreversible. Le pido a Dios que haga justicia»; soltó ante los presentes la esposa de la víctima.

Sus hijas también se mostraron conmovidas por el acompañamiento del barrio y cuestionaron los resultados preliminares de la autopsia, los cuales arrojaron que el hombre no presentaría lesiones mortales.

«Mi papá no murió de forma natural, mi papá murió de los golpes»; aseguró Fabiana, quien relató que ya había sufrido otros robos.

Mientras tanto, se avanzan con las pericias forenses y se busca dar con los autores del episodio.