Hay tres detenidos por el caso de la joven que sufrió un ataque a balazos

Tres adolescentes fueron detenidos por el caso de la joven que sufrió un ataque a balazos en una casa de la ciudad de Córdoba y quedó parapléjica. El hecho ocurrió el sábado pasado en el barrio Yapeyú y se investiga si se trató de un crimen por encargo. Los disparos alcanzaron a Luna, una joven de 22 años, quien sufrió una lesión medular irreversible.

En las últimas horas, a partir de siete allanamientos realizados por la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, resultaron detenidos tres menores de edad, de 15 a 16 años, sindicados como los presuntos autores y partícipes del hecho. En el marco de estos allanamientos, también se procedió al secuestro de un arma de fuego, de un celular, y de una motocicleta con la numeración suprimida, que a su vez registraba pedido de secuestro.

Los menores, dos de ellos con frondosos registros desde el 2023 por hechos contra la propiedad y por amenazas en la zona, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil interviniente.

«Cuando analizamos los registros que tenemos de los detenidos, nos encontramos con que dos de estos tres menores de edad ya habían sido detectados múltiples veces por nuestra Policía de Córdoba cometiendo delitos en esta zona de la ciudad. Resta ahora analizar que sucedió durante ese tiempo en los distintos estamentos del Estado, porque se trata de menores que vienen dando aviso al sistema en su conjunto a partir de sus conductas delictivas, y que ahora por poco no han dado muerte a una joven de 22 años»; señaló el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros.

«El Estado en su conjunto y en todos sus niveles tiene la oportunidad de abordar esta problemática de manera seria y contundente, con la reforma del Régimen Penal Juvenil que está próxima a tratarse en el Congreso de la Nación. Un niño que delinque, o que es el instrumento de mayores que delinquen, es el síntoma mas lamentable de una sociedad cuyo tejido social está totalmente desgarrado. Y a la vez, un Estado que por acción u omisión ignora esta realidad, está ejerciendo otras formas de violencia y multiplicando el abandono»; completó el funcionario.