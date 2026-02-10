Interrumpen totalmente la Ruta 5 por la marcha a la Virgen de Lourdes

Desde las 18 de este lunes, la Ruta Provincial 5 queda totalmente interrumpida debido a la 49ª Peregrinación a la Virgen de Lourdes, una movilización que convoca a cientos de fieles y que obliga a modificar la circulación en uno de los corredores más utilizados del área metropolitana.

Según se informó, en el sentido Córdoba–Alta Gracia la traza queda habilitada únicamente para el desplazamiento de los peregrinos, mientras que el carril contrario se destina de forma exclusiva como corredor sanitario, reservado para eventuales emergencias.

Ante esta situación, se dispusieron desvíos obligatorios por Ruta Nacional 36 y Ruta Provincial C-45, con señalización y controles en distintos puntos del recorrido.

La circulación normal por la autovía se restablecerá mañana martes, en una franja estimada entre las 8 y las 10, una vez finalizada la marcha y despejada la traza.