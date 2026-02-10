Menor grave en Córdoba: buscan al conductor que lo atropelló y escapó

Un menor de edad resultó gravemente herido luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, esta tarde, en barrio San Isidro Country, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a los primeros datos, el niño se encontraba asistiendo a una persona en la vía pública, junto a otro menor, cuando un automóvil lo embistió por causas que aún se investigan y se retiró del lugar sin detenerse.

Tras el impacto, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Privado Universitario, donde recibió las primeras atenciones. Posteriormente, el personal médico indicó que no presentaba fracturas, aunque se encontraba inestable debido a un fuerte golpe en la cabeza, con alteraciones en las pulsaciones.

Ante ese cuadro, fue derivado a la Clínica Vélez Sarsfield para una evaluación más profunda y seguimiento médico.

Efectivos policiales trabajan para identificar al vehículo involucrado y esclarecer las circunstancias del hecho.