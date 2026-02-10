Monte Maíz: lo vieron armado y amenazando en la calle y fue detenido

Un hombre de 36 años fue detenido el sábado por la tarde en Monte Maíz, luego de ser sorprendido exhibiendo un arma de fuego de manera amenazante en la vía pública.

La intervención policial se produjo tras un llamado del jefe comunal de Colonia Barge, que alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los efectivos observaron el arma a simple vista y actuaron de inmediato.

En el procedimiento se secuestró una pistola calibre 22 y el hombre fue trasladado a la Unidad Judicial de Corral de Bustos. Posteriormente quedó alojado en la alcaidía de Marcos Juárez.