Operativo de emergencia por un tubo que perdía gas en El Fantasio

Una pérdida de gas derivó esta tarde en un importante operativo de emergencia en la zona del balneario El Fantasio de Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, un tubo de 45 kg quedó sobre el pavimento y se tuvo que interrumpir la circulación hasta que fue vaciada completamente por los bomberos voluntarios.

En el lugar, también tomó intervención el personal del Comando de Acción Preventiva.

El hecho se produjo en la intersección de Perito Moreno y calle Ingres, donde se vivieron momentos de tensión.

Afortunadamente, la situación fue rápidamente controlada y todo volvió a la normalidad.