Operativo de emergencia por una garrafa que perdía gas en El Fantasio

Una pérdida de gas derivó esta tarde en un importante operativo de emergencia en la zona del balneario El Fantasio de Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, una garrafa de 15 kg cayó sobre el pavimento y se tuvo que interrumpir la circulación hasta que fue vaciada completamente por los bomberos voluntarios.

El hecho se produjo en la intersección de Perito Moreno y calle Ingres, donde se vivieron momentos de tensión.

Afortunadamente, la situación fue rápidamente controlada y todo volvió a la normalidad.