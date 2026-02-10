Operativo en el sur cordobés con secuestro de drogas y vehículos

Durante un operativo realizado en barrio Ciudad Nueva, en la ciudad de Río Cuarto, fuerzas policiales llevaron adelante tres allanamientos simultáneos acompañados por controles vehiculares y recorridos preventivos en la zona.

Como resultado del despliegue, nueve personas fueron demoradas y trasladadas a dependencias policiales. Además, se secuestraron 13 vehículos, 42 plantas de cannabis, dosis de cocaína, cinco teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

El procedimiento se desarrolló con la participación de efectivos de Unidades Especiales, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y personal de Tránsito Municipal, en un operativo que se extendió por varias horas en distintos puntos del barrio.