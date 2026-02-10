Operativos del fin de semana permitieron recuperar seis motos robadas

Durante el fin de semana, distintos operativos policiales coordinados permitieron el recupero y secuestro de seis motocicletas que registraban pedido judicial vigente en Villa María y Villa Nueva. Las acciones formaron parte de los rastrillajes y controles preventivos diagramados por la Unidad Departamental, en articulación con la Secretaría de Seguridad Municipal.

El primer procedimiento se concretó el jueves por la noche, cerca de las 23:45, en barrio Residencia América de Villa Nueva, donde fue secuestrada una Guerrero Trip 110 cc que había sido abandonada en la vía pública tras ser robada minutos antes.

Ya en la madrugada del viernes, alrededor de las 3:50, en avenida Perón al 1500, barrio San Justo, personal policial controló una Corven Energy 110 cc en un estacionamiento y constató que tenía pedido de secuestro vigente desde octubre de 2025.

El sábado a la madrugada, cerca de la 1:30, durante el Operativo Recorrido Peñero, se secuestró una Honda XR 150 en la intersección de Müller y Buenos Aires, con requerimiento judicial activo desde abril de 2024.

En tanto, el domingo, alrededor de las 4:30, en barrio Ramón Carrillo, fue recuperada una Yamaha FZ 150 en calles Pueblos Originarios y Lisandro de la Torre. El conductor abandonó el rodado y escapó al advertir la presencia policial. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde junio de 2025.

Ese mismo día, cerca de las 23:40, en el marco del mismo operativo, se secuestró una Honda Wave 110 en Santa Fe y Bruno Ceballos, requerida por la Justicia desde octubre de 2023.

Finalmente, en la madrugada de este lunes, alrededor de las 3:00, en avenida Naciones Unidas y bulevar Italia, fue recuperada una Honda Biz 110, con pedido de secuestro vigente desde abril de 2012.

Todos los rodados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para establecer responsabilidades y dar con los conductores que lograron escapar.