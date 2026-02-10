Pablo Grillo se presentó como querellante: pide profundizar en la cadena de mando

El fotógrafo Pablo Grillo se presentó como querellante para “profundizar la investigación sobre la cadena de mando” de la Gendarmería Nacional.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales y defensora de Grillo en la causa, afirmó que, además, solicitaron una investigación sobre el accionar de la exministra de Seguridad Nacional y actual senadora por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich.

Grillo recibió un disparo con un cartucho de gas lacrimógeno durante una movilización en las inmediaciones del Congreso Nacional por parte del gendarme Héctor Guerrero.

“Estamos insistiendo en la necesidad de investigar a la cadena de mando. Guerrero estaba rodeado de personas, de gendarmes con cargos de jefe y funciones precisas de supervisión sobre lo que hacían los distintos gendarmes, en particular los que estaban armados. No hicieron nada para detenerlo, aunque él disparó repetidas veces, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes, lo cual se terminó de concretar en el caso de Pablo”, indicó.

En la misma línea, explicó que la dinámica de ese disparo, que se confirmó en la resolución, tiene “carácter prohibido e ilegal” debido a que fue propiciado “en ángulo horizontal y directo hacia los manifestantes”, sumado a que la autoría de los mismos le fue adjudicada de Guerrero.

En la solicitaron a la jueza María Servini “que profundice la investigación” en relación “a todos los anillos de supervisión y control del accionar de la Gendarmería” y también “en un sentido más amplio del operativo”.