Punilla: Encapuchados armados robaron un almacén y escaparon a pie

Un nuevo hecho de inseguridad se registró el lunes por la tarde en La Cumbre, cuando dos personas encapuchadas y armadas irrumpieron en un pequeño almacén del barrio Argentino y concretaron un robo bajo amenazas.

El episodio ocurrió cerca de las 18.10, en un comercio ubicado en la esquina de Río Negro y Sanguinetti. Según se informó, uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego, obligó al propietario a tirarse al suelo y, junto a su cómplice, se llevó el dinero de la recaudación del día y atados de cigarrillos.

Tras el robo, ambos escaparon caminando del lugar y se perdieron por las calles del sector. La Policía trabaja en la identificación de los autores y en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas actuaciones.