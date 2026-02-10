Recuperaron una campana sustraída de una iglesia

Onagoity. Efectivos policiales lograron recuperar una campana que había sido sustraída de una iglesia de la localidad de Onagoity, en el departamento General Roca, tras una serie de averiguaciones realizadas luego de la denuncia.

El hecho fue advertido alrededor de las 13, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre la sustracción del objeto litúrgico perteneciente a un templo católico del lugar. A partir de esa información, se iniciaron distintas diligencias investigativas que permitieron dar con el elemento robado.

La campana fue trasladada a sede policial, mientras que la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó, a cargo del fiscal Sebastián Cabrerizo, con el objetivo de identificar a los presuntos autores del hecho.