Rescataron una serpiente en la zona del puente de Cuesta Blanca

Bomberos Voluntarios de Icho Cruz realizaron esta tarde un rescate de ofidio en la zona del puente de Cuesta Blanca, luego de un aviso recibido por la presencia de una serpiente en el lugar.

Hasta el sector se desplazó una unidad liviana con dos efectivos, que tras una búsqueda lograron capturar al animal sin que se registraran incidentes. Posteriormente, el ejemplar fue liberado en un área segura, alejada de zonas habitadas.

Desde el cuartel indicaron que se trató de una falsa yarará, una especie poco venenosa, frecuente en ambientes serranos de la región.