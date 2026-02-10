San Francisco: control policial, detenido buscado y auto secuestrado

Un hombre de 31 años fue detenido anoche en la ciudad de San Francisco durante un control preventivo, luego de que se confirmara que tenía un pedido de detención vigente y que el automóvil que conducía era requerido por Lucha contra el Narcotráfico.

El procedimiento se concretó pasadas las 22 horas, en la intersección de calle Alem y avenida Antártida Argentina, en barrio Jardín, cuando efectivos del Comando de Acción Preventiva detuvieron la marcha de un Ford Fiesta gris para un control de rutina.

Al identificar al conductor y verificar sus datos en el sistema, se constató que registraba un pedido de detención vigente, emitido el 5 de febrero, por lo que fue inmediatamente detenido. Tras dar intervención al magistrado interviniente, se dispuso además el secuestro del vehículo, que también figuraba con requerimiento judicial.

El hombre y el rodado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.