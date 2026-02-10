San Javier: cayó un joven requerido por la Justicia de Río Cuarto

Un hombre de 24 años fue detenido este lunes al mediodía en la localidad de Los Cerrillos, en el departamento San Javier, luego de que la Policía constatara que era buscado por una causa de extorsión.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:45 en calle Eva Perón, donde los efectivos identificaron al joven y confirmaron que existía una orden judicial vigente emitida por la Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 3 de Río Cuarto.

Tras la detención, el hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones en el marco de la causa.