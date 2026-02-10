Se conocerá hoy la sentencia por los robos a countries de Malagueño

Córdoba. Tras haber aceptado su culpabilidad y tras los alegatos formulados por los abogados defensores, la Justicia de Córdoba prevé dictar sentencia hoy a la banda de delincuentes que entre los años 2023 y 2024 realizó robos millonarios en los countries de Malagueño y las Sierras Chicas. Se presume que recibirán entre 6 y 7 años de prisión.

En la causa se encuentran acusados Valeria Britos, Ramiro Nicolás Britos (apodado Chiri), Ángel Rodrigo Benavídez (conocido como Oreja), Alan Leonel Sariago (apodado Tumbao) y Marcos Agustín Escudero (alias Cuca), todos oriundos de la ciudad de Córdoba. A ellos, se habrían sumado también Fernando Adrián Britos y Leandro Javier Chiliguay.

También se juzgará el accionar del subcomisario Maximiliano Merlo (imputado de abuso de autoridad), que se cree que aportaba información a la banda, avisándoles si tenían pedidos de captura o de secuestro de algún rodado que era utilizado en los robos.