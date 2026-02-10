Se rompió un colectivo que trasladaba presos, ocurrió en Punilla

Ocurrió sobre la Ruta 38
Se rompió un colectivo que trasladaba presos, ocurrió en PunillaSe dispuso un importante operativo de seguridad para evitar que hubiese alguna fuga.
Un colectivo del Servicio Penitenciario de Córdoba se rompió esta mañana cuando circulaba por el Valle de Punilla y se tuvo que desplegar un intenso operativo de seguridad.
El hecho se produjo alrededor de las 8,30 horas sobre la Ruta 38, en el ingreso del bario Villa Gloria de Villa Giardino.
El vehículo oficial sufrió una avería mecánica, se tuvo que interrumpir la circulación temporariamente y se convocó a otra unidad para transportar a casi veinte reclusos.
Afortunadamente, la situación fue controlada rápidamente.