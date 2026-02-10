Tensión en Santa Fe: policías protestaron por salarios, se enfrentaron entre ellos y se acuartelaron

Una protesta salarial protagonizada por efectivos de la Policía de Santa Fe derivó este martes en momentos de extrema tensión frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde agentes terminaron enfrentándose con sus propios compañeros. Los reclamos comenzaron durante la madrugada y se extendieron a distintos puntos de la provincia.

La manifestación se inició frente a la sede policial rosarina, impulsada por familiares de los efectivos, a quienes luego se sumaron policías que se encontraban patrullando la ciudad. El principal reclamo estuvo centrado en mejoras salariales y en las condiciones laborales, una demanda que también tuvo réplicas en la ciudad de Santa Fe, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Con el correr de las horas, la situación se agravó en Rosario. En medio de la protesta, se ordenó el avance de la fuerza para despejar la zona, lo que provocó enfrentamientos entre los propios agentes. Como respuesta, el grupo que reclamaba hizo sonar las sirenas de patrulleros y motos, cortó calles y se acuarteló frente a la Jefatura, en una secuencia que fue registrada por vecinos y testigos con sus teléfonos celulares.

Desde el gobierno provincial aseguraron que no se trató de un acuartelamiento formal por parte del sector más combativo, aunque admitieron la complejidad del escenario y la continuidad del conflicto. Además de la recomposición salarial, los manifestantes reclamaron el cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de las movilizaciones.

Las protestas no son un hecho aislado. Según informó la Asociación Profesional Policial (Apropol), las manifestaciones comenzaron la semana pasada en localidades como Rosario, Vera y Reconquista. Entre los pedidos centrales figuran una “recomposición salarial real”, con un haber inicial que no sea inferior a la canasta básica total, liquidaciones claras y auditables, y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquías ni destinos.

El reclamo también incluye mejoras integrales en las condiciones de trabajo, con especial énfasis en la salud mental y física de los efectivos.

En respuesta a la escalada del conflicto, días atrás el Gobierno de Santa Fe anunció un plan integral para las fuerzas de seguridad, que contempla cuatro ejes principales: mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que la iniciativa se desarrollará con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”.

Mientras tanto, persiste la tensión en distintos puntos de la provincia y crece la incertidumbre ante la posibilidad de que las protestas continúen en los próximos días.