Trata en Córdoba: dieron de alta a la joven rescatada y sigue bajo custodia

La joven misionera de 21 años que denunció haber sido víctima de trata de personas fue dada de alta en las últimas horas luego de permanecer internada en el Hospital J. B. Iturraspe, en la ciudad de San Francisco. Si bien su estado de salud evolucionó favorablemente, aún no pudo regresar a su provincia de origen y continúa alojada bajo custodia y resguardo, a la espera de prestar declaración judicial.

El caso tomó estado público tras un llamado desesperado que la joven logró realizar a una familiar, a quien le advirtió que se encontraba retenida, sin comida y en una situación límite. Incluso, según trascendió, le relató que le habían arrojado su bolso con pertenencias, dejándola prácticamente sin recursos.

Ante ese pedido de auxilio, la familiar se comunicó de inmediato con la Fiscalía Federal de Villa María, aportando datos clave para iniciar la búsqueda. En esa comunicación, la joven había indicado que su ex pareja la había llevado a un campo cercano a Villa María, donde permanecía contra su voluntad.

A partir de un operativo coordinado entre fuerzas federales y provinciales, con apoyo de la Guardia Local de San Francisco, se logró localizar a la pareja. El hombre fue detenido y trasladado a la cárcel de Villa María, mientras que la mujer fue rescatada y derivada al hospital, donde se constató que presentaba signos de haber sido golpeada.

El acusado quedó imputado por el delito de trata de personas con el objetivo de forzar una unión de hecho o matrimonio, una figura poco habitual en el país y que ahora es analizada en profundidad por la Justicia.

Durante la investigación se determinó además que ambos habían llegado en colectivo a San Francisco el pasado 7 de enero. Mediante el cruce de datos de transporte, análisis de antenas de telefonía celular y herramientas tecnológicas, los investigadores lograron reconstruir los movimientos en menos de 48 horas.

Otro dato relevante incorporado a la causa es que el hombre tenía una orden de restricción vigente, dictada por un juzgado de la provincia de Entre Ríos desde noviembre del año pasado, situación que también es evaluada en el avance de la investigación.