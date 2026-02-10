Un ciclista murió atropellado y el conductor fue detenido tras un operativo cerrojo

Un ciclista murió este martes por la mañana tras ser atropellado por un automóvil en la ruta E-88, a la altura del sector 22 Viviendas, en la localidad de Las Tapias. El conductor del vehículo se dio a la fuga, pero fue detenido horas más tarde tras un operativo policial.

El siniestro vial ocurrió cuando la víctima, un hombre aún no identificado, intentaba cruzar la ruta a bordo de su bicicleta y fue embestido por un Volkswagen Gol Trend, por causas que todavía se investigan. Como consecuencia del impacto, el ciclista perdió la vida en el lugar.

Tras el hecho, el automovilista huyó sin prestar asistencia, lo que motivó un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, el conductor, un hombre de 77 años, fue localizado y detenido en la localidad de Villa de Las Rosas.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades y circunstancias del fatal episodio.