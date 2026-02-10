Un derrumbe en una obra dejó a un obrero atrapado y con lesiones

Un obrero resultó lesionado hace instantes tras quedar atrapado por el derrumbe de mampostería en una obra en construcción ubicada sobre calle Aruba al 2000, en barrio Santa Isabel 3ª sección, en la ciudad de Córdoba.

Por causas que se investigan, parte de la estructura cedió de manera repentina y el trabajador quedó aprisionado en la zapata de la construcción. La situación generó momentos de tensión en el lugar y motivó un rápido operativo de rescate.

Bomberos trabajaron para liberar al obrero, mientras que servicios de emergencias asistieron a la víctima en el sitio. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital de Urgencias para su evaluación médica.

El estado de salud del trabajador y las condiciones de seguridad de la obra quedaron bajo análisis.