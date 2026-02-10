Una mujer sufrió graves heridas en un choque en San Antonio de Arredondo

Iba a bordo de una moto
Una mujer de 44 años resultó gravemente herida en un choque ocurrido esta mañana en la intersección de las calles Héroes de Malvinas y Falconier de la ciudad de San Antonio de Arredondo.
Se conducía a bordo de una motocicleta Marca Honda Buzo y fue embestida por una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre mayor de edad.
A causa del impacto, la motociclista resultó con traumatismos de cráneo, tórax y de uno de sus miembros inferiores. Fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias de las comunas del sur y trasladada al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.
Es importante destacar que se encuentra con pronóstico reservado.