Iba a bordo de una moto

Una mujer sufrió graves heridas en un choque en San Antonio de Arredondo

Fue asistida en el lugar y trasladada en ambulancia hacia el Hospital Gumersindo Sayago.
Sucesos
martes, 10 de febrero de 2026 · 17:15

Una mujer de 44 años resultó gravemente herida en un choque ocurrido esta mañana en la intersección de las calles Héroes de Malvinas y Falconier de la ciudad de San Antonio de Arredondo. 

Se conducía a bordo de una motocicleta Marca Honda Buzo y fue embestida por una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre mayor de edad.

A causa del impacto, la motociclista resultó con traumatismos de cráneo, tórax y de uno de sus miembros inferiores. Fue asistida en el lugar  por el servicio de emergencias de las comunas del sur y trasladada al Hospital  Sayago de Villa Carlos Paz.

Es importante destacar que se encuentra con pronóstico reservado.

