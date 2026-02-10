Una mujer sufrió graves heridas en un choque en San Antonio de Arredondo

Una mujer de 44 años resultó gravemente herida en un choque ocurrido esta mañana en la intersección de las calles Héroes de Malvinas y Falconier de la ciudad de San Antonio de Arredondo.

Se conducía a bordo de una motocicleta Marca Honda Buzo y fue embestida por una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre mayor de edad.

A causa del impacto, la motociclista resultó con traumatismos de cráneo, tórax y de uno de sus miembros inferiores. Fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias de las comunas del sur y trasladada al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

Es importante destacar que se encuentra con pronóstico reservado.