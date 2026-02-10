Control sobre

Viajaba por la Ruta 38 con un arma sin permisos

Durante un control de la Policía Caminera, detectaron un arma de fuego y cartuchos que eran transportados sin documentación en un vehículo que circulaba por el norte cordobés.
Sucesos
martes, 10 de febrero de 2026 · 20:14

Esta madrugada, en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Serrezuela, personal de la Policía Caminera frenó un vehículo para un control de rutina y terminó encontrando un arma de fuego con municiones.

Según se informó, el conductor llevaba el arma sin la documentación correspondiente, por lo que fue demorado en el lugar y trasladado a la comisaría. El arma y los cartuchos quedaron secuestrados, mientras la situación quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar su responsabilidad.

Comentarios