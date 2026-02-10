Video: rescataron a diez personas del incendio de un edificio

Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la provincia de Córdoba rescató esta noche a diez personas tras un incendio registrado en un edificio del barrio La Docta de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas en un complejo ubicado en la Manzana 27, cuando se desató un incendio en un departamento del segundo piso de un edificio de cuatro niveles. A raíz de la gran cantidad de humo, los vecinos que se encontraban en los pisos superiores no pudieron evacuar por la entrada y los pasillos principales.

Ante esta situación, los bomberos debieron implementar un operativo especial y evacuar a los residentes por la parte trasera del edificio, utilizando un sistema de cuerdas para garantizar su salida segura.

Al lugar arribaron también servicios de emergencias, que asistieron a las personas rescatadas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales y las causas del incendio se encuentran bajo investigación.