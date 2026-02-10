Volcó alcoholizada con sus hijos y terminó detenida tras agredir a policías

Una mujer de 39 años fue detenida esta madrugada en San José de la Dormida luego de volcar con su auto mientras conducía alcoholizada, viajar con dos menores y agredir al personal policial que intervino en el lugar.

El episodio se registró en el Camino al paraje La Toma, donde la conductora perdió el control de un Renault Clio, que terminó volcado sobre uno de sus laterales. En el vehículo viajaban sus hijos de 10 y 12 años, quienes tras el accidente se retiraron del lugar para buscar a su padre, ex pareja de la mujer.

Al arribar los efectivos, la conductora se tornó agresiva, profirió insultos y agredió a los policías, por lo que fue reducida y detenida.

Tanto la mujer como los dos menores fueron trasladados al hospital local para su control médico. Posteriormente, la conductora fue llevada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Dean Funes.