Abuso sexual en Dean Funes: detienen a un hombre de 35 años

Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Dean Funes en el marco de un procedimiento por un presunto hecho de abuso sexual calificado por el vínculo.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Departamental, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia. Por disposición de la Justicia, el sospechoso fue arrestado y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

Durante el procedimiento, además, dos menores de edad fueron puestos a resguardo y se activaron los protocolos correspondientes para su protección y asistencia.

La causa continúa en etapa investigativa y no se brindaron mayores detalles para preservar la identidad de las personas involucradas.