Allanaron cinco casas y desbarataron un punto de venta en Unquillo

Un hombre de 35 años fue detenido en Unquillo luego de una serie de allanamientos que permitieron desactivar un punto de venta de droga en barrio Gobernador Pizarro.

El procedimiento fue realizado por el Equipo de Acciones Tácticas, tras numerosos llamados al centro de denuncias anónimas del Ministerio Público Fiscal y varios meses de tareas investigativas.

En total se allanaron cinco domicilios ubicados en la misma zona, considerada de difícil acceso. Durante los operativos se secuestraron varias dosis de marihuana, cinco plantas de cannabis sativa, 96.900 pesos, mil dólares y otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo a la investigación, el detenido solía vigilar los domicilios intervenidos antes de concretar la venta de las sustancias.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado del hombre a sede judicial y la remisión de todo lo incautado.