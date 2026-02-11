Alta Gracia: estaba internado y tenía drogas en la mesita de luz

Alta Gracia. Un hecho por demás curioso ocurrió el pasado domingo en el hospital Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia, luego que una comisión policial antinarcótico interviniera cuando una enfermera advirtió que una paciente tenía drogas para uso personal en la mesa de luz del hospital.

Según información oficial de la Departamental Santa María, alrededor de las 17 horas se tomó conocimiento de la situación a partir del aviso de personal del hospital. En una de las habitaciones de internación, una mujer mayor de edad, alojada junto a otros pacientes, tenía en su mesa de luz una sustancia que, por sus características, sería compatible con clorhidrato de cocaína.

Ante esta situación, efectivos policiales procedieron al secuestro preventivo del material, dando inmediata intervención a la superioridad y a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), conforme a los protocolos vigentes para este tipo de hechos.

La sustancia quedó bajo custodia y se labraron las actuaciones correspondientes, iniciándose una investigación para determinar su origen y las eventuales responsabilidades, bajo actuación de la autoridad competente.