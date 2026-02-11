Buscan a una mujer de 66 años desaparecida en Capilla del Monte

Cosquín. La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alejandra Beatriz Theiler, de 66 años, quien se encuentra desaparecida desde la mañana de este martes.

Según el parte oficial, la mujer se ausentó alrededor de las 9:50 horas del geriátrico “Hogar Capilla del Monte” y fue vista por última vez cerca de las 11:00 en la terminal de ómnibus de esa localidad, con un posible destino hacia la ciudad de Córdoba.

Theiler es de contextura mediana, mide aproximadamente 1,69 metros, es de tez blanca, tiene cabello corto canoso y ondulado. Al momento de su desaparición vestía una remera roja de mangas largas, pantalón beige y zapatos marrones. Además, llevaba una cartera blanca con rayas de colores. Padece trastorno bipolar.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser comunicada a Tribunales de Cosquín al teléfono 03541-452293 (interno 56261), a la Comisaría de Capilla del Monte al 3548-435879, o a la dependencia policial o judicial más cercana.