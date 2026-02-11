Camión hormigonero volcó tras quedarse sin frenos en Ruta 5

Esta mañana, alrededor de las 9.45, un camión hormigonero Volkswagen volcó sobre su costado izquierdo en la Autovía Ruta 5, a la altura del kilómetro 48, en jurisdicción de La Serranita, luego de que su conductor advirtiera una falla en el sistema de frenos.

El vehículo era guiado por un hombre de 36 años, quien fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Alta Gracia para una mejor evaluación médica.

En sentido contrario circulaba una Sprinter perteneciente a la empresa Arcor, conducida por un hombre de 28 años. A raíz del vuelco, piedras impactaron contra la unidad y provocaron daños en el tanque de combustible. El conductor no sufrió lesiones.

Bomberos, personal del ETAC y servicios de emergencia trabajaron en el sector para asegurar la zona y ordenar la circulación, que se vio parcialmente afectada durante el operativo.