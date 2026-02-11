Cayó un naranjita con una ganzúa en barrio Pueyrredón

Personal policial detuvo en la víspera a un joven de 22 años que se desempeñaba como cuidacoches en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo en la esquina de Armenia y Ucrania, donde los efectivos realizaban tareas de control preventivo y advirtieron la presencia del joven mientras desarrollaba actividades como cuidacoches.

Durante la identificación, los uniformados constataron que el hombre llevaba entre sus pertenencias una ganzúa, por lo que procedieron a su aprehensión y al secuestro del elemento. También le incautaron un chaleco refractario que utilizaba al momento del control.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.