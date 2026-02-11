Córdoba cambia el sistema para resolver delitos en el momento

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dispuso que el nuevo Sistema Integral de Flagrancia comenzará a regir el 2 de marzo de 2026 a las 0.00 horas en la ciudad de Córdoba. La medida fue adoptada tras una reunión de puesta a punto con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y las áreas involucradas en la implementación.

El objetivo del nuevo esquema es agilizar la respuesta judicial en aquellos casos en los que una persona es detenida en el momento de cometer un delito. Con este sistema, se busca reducir los tiempos de investigación y acelerar los procesos penales.

En ese marco, también se confirmó la puesta en funcionamiento de la nueva Unidad Fiscal de Flagrancia, que tendrá sedes Norte y Sur en la Capital. Además, comenzarán a operar dos nuevas Unidades Territoriales: la n.° 14, en barrio Los Boulevares, y la n.° 22, en barrio Santa Isabel.

Con esta reorganización, la Justicia apunta a fortalecer la coordinación entre fiscales, defensores y fuerzas de seguridad, y a optimizar el trabajo en los barrios para dar respuestas más rápidas ante hechos recientes.