Cuatro detenidos por el robo de un kiosco en La Cumbre

Un hombre de 32 años y tres adolescentes fueron detenidos tras haber robado en un kiosco de La Cumbre.

El personal de la Departamental Punilla Norte desplegó un operativo cerrojo con la colaboración de la Guardia Local y lograron interceptarlos a pocas cuadras del lugar, al tiempo que se recuperó la mercadería sustraída.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 11 de alrededor en la intersección de calle Córdoba y La Pampa.

Los damnificados contaron que un sujeto ingresó al comercio acompañando de tres chicas, se apoderaron de varios productos y se dieron a la fuga. A partir de las descripciones aportadas, se logró identificarlos y se procedió a su traslado a la comisaría local.