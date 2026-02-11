Desbaratan banda que robaba a turistas en Carlos Paz: detenidos y allanamientos

Dos hombres fueron detenidos en Carlos Paz tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en el marco de una investigación por robos cometidos contra turistas.

La pesquisa se inició luego de denuncias radicadas por visitantes provenientes de Buenos Aires, Tucumán y distintos puntos de Córdoba, quienes habían sido víctimas de distintos hechos delictivos durante su estadía en la ciudad.

A partir del trabajo investigativo, se llevaron adelante procedimientos en los que fueron capturados los sospechosos. En los operativos se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, alhajas, perfumes y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación continúa para determinar si los detenidos estarían vinculados a otros episodios similares ocurridos en la zona.