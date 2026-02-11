Diez policías fueron asistidos durante la protesta por la reforma laboral

La Policía de Córdoba dio a conocer que diez efectivos resultaron heridos esta mañana durante la protesta por la reforma laboral. Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad, se desarrolló un operativo en el Puente Centenario que dejó tres personas detenidas, varios manifestantes descompensados por los gases lacrimógenos y forcejeos con las fuerzas policiales.

«En horas de la mañana, en el marco de una movilización que se estaba desarrollando en el Puente Centenario, manifestantes arrojaron elementos contundentes contra el personal actuante, resultando diez policías asistidos por distintas afectaciones en rostros y miembros inferiores»; denunciaron a través de un comunicado oficial.

Asimismo, durante el operativo se detuvo a dos hombres de 46 y 31 años y una mujer de 28 años.

«En el despliegue preventivo, se debió hacer uso del armamento menos letal para controlar la situación»; se añadió.

«Ocho efectivos resultaron afectados por gas lacrimógeno debido a que uno de los manifestantes intentó sustraerle el agente químico a un policía, provocando la explosión del artefacto. En tanto, dos uniformados resultaron con lesiones en miembros inferiores, uno de ellos con fractura del dedo índice y medio del pie izquierdo, siendo asistido en un centro médico»; completaron.