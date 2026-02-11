Filmaron a tres motos haciendo zigzag en el camino de las Altas Cumbres

Tres motociclistas fueron filmados mientras hacían maniobras peligrosas en el camino de las Altas Cumbres. El video fue dado a conocer en redes sociales por los ocupantes de un vehículo que transitaba desde Córdoba hasta la localidad de Nono y que se vieron sorprendidos por el accionar temerario de los conductores.

A diario, se repiten situaciones similares en las rutas cordobesas que ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una mayor concientización sobre los peligros que este tipo de acciones representan.

Las imágenes muestran cómo el grupo de motociclistas sobrepasó a varios autos en doble línea amarilla en un sector de curvas pronunciadas, lo que significó un peligro para ellos mismos y para terceros.

El hecho se produjo este miércoles 11 de febrero en horas de la tarde y fue denunciado ante la Policía Caminera.