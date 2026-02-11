Fuego y caos en un edificio en Córdoba, hubo treinta evacuados

Unas treinta personas fueron evacuadas por el incendio que se desató ayer a la tarde en un edificio ubicado en el barrio Docta de la ciudad de Córdoba, al tiempo que otras seis fueron asistidas por inhalación de humo. El fuego comenzó en un departamento de un segundo piso, ubicado en la manzana 27, Lote 1, donde se desplegó un intenso operativo de emergencia.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, una concentración de humo salía del inmueble afectado y varios vecinos solicitaban ayuda desde sus balcones y la terraza. Dos dotaciones trabajaron en el lugar y lograron controlar la situación.

El propietario del departamento debió ser rescatado mediante una escalera y otras dos personas fueron extraídas a través de un plano inclinado. En el operativo intervinieron cuatro ambulancias y hubo seis personas asistidas por inhalación de humo: una de ellas fue trasladada al Instituto del Quemado para una mejor evaluación.

Dos adultos mayores fueron derivados de manera preventiva al Hospital Italiano.