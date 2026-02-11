Hermanos detenidos por robos: ¿qué se secuestró en los allanamientos?

Durante la mañana del martes, la policía de la departamental Punilla detuvo a dos hermanos vinculados a hechos delictivos en viviendas de alquiler temporario durante el mes de enero en el barrio Villa del Lago, de Villa Carlos Paz.

En los allanamientos los efectivos secuestraron teléfonos celulares, un automóvil Toyota Corolla, una motocicleta Honda Wave, alhajas, prendas de vestir, perfumes y una ganzúa, entre otros elementos que serían de interés para la causa.

Durante la investigación llevada a cabo por parte de la brigada de investigaciones, se procedió a realizar allanamientos y a la detención de ambos sujetos, tanto en barrio La Quinta como en barrio El Fantasío. En el momento del arribo del personal, uno de los hermanos intentó darse a la fuga y, ante la rápida respuesta policial, fue detenido a las pocas cuadras de la vivienda, cuando intentaba huir.

Tanto los detenido como los elementos incautados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.