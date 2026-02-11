Hubo acuerdo entre el gobernador Pullaro y la Policía de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este miércoles que subirá por decreto los salarios de todo el personal de la Policía provincial al entender que el reclamo del sector es "justo y genuino".

"El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir un sueldo inferior a 1.350.000 pesos", afirmó Pullaro a medios de Santa Fe.

Para el mandatario provincial las protestas del personal policial representaron un planteo que "merecía ser escuchado", y se refirió a la modificación de los salarios con respecto al escalafón actual.

"Hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos", convino.

"En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación", agregó Pullaro en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la la Sede de Gobierno de Santa Fe, en Rosario.

Por otra parte, las autoridades provinciales separaron de sus cargos a 20 miembros de la Policía de Santa Fe, justamente por sus acciones durante las protestas de los últimos días.

De hecho, los 20 efectivos están denunciados por incitación a la violencia y abandono del servicio.

Sin embargo, tras el anuncio de Maximiliano Pullaro hubo festejos en Rosario: "Logramos lo que necesitábamos. Queremos agradecer la predisposición del ministro de Seguridad, del gobernador y de la Plana Mayor", señaló uno de los efectivos a un canal de televisión.

"Fueron horas muy tensas y ahora nos vamos a trabajar. Tenemos todo el personal dispuesto. Es algo histórico, nunca se había conseguido algo así", agregó el policía.