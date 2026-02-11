Incidentes y tensión frente al Congreso durante el debate por la reforma laboral

Una jornada de alta tensión se vivió este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras el Senado debatía el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que buscaba avanzar con la media sanción de la iniciativa. En paralelo, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron desde Plaza de Mayo hacia el Palacio Legislativo en rechazo a la propuesta.

Desde las primeras horas del día, la zona del Congreso amaneció vallada y con un importante despliegue de seguridad. El operativo, coordinado en un comando unificado entre fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, incluyó camiones hidrantes, efectivos motorizados y personal de la Prefectura Naval y la Policía Federal. Las principales columnas comenzaron a avanzar hacia el Congreso alrededor de las 11:00, según confirmaron fuentes oficiales.

En los momentos de mayor tensión se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Algunos grupos arrojaron objetos contundentes, lanzaron tuercas con gomeras y, de acuerdo con los reportes oficiales, también se utilizaron bombas molotov. Ante esta situación, la policía aplicó el protocolo antipiquetes para intentar despejar la zona y garantizar la circulación.

El saldo provisorio fue de al menos cuatro policías heridos y dos manifestantes detenidos. Además, varias personas debieron ser asistidas por servicios de emergencia y el tránsito permaneció interrumpido en distintos puntos del centro porteño durante varias horas.

Con el correr de la tarde y tras el refuerzo del operativo de seguridad, las organizaciones que encabezaban la protesta comenzaron a desconcentrarse. Hacia el final de la jornada permanecían en la Plaza del Congreso algunos grupos autoconvocados y pequeños focos de manifestantes.

La movilización estuvo atravesada por un clima de fuerte confrontación política y sindical. En la previa, Roberto Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), había lanzado duras críticas contra los gobernadores que acompañen la iniciativa oficial: “Firmarán su sentencia de muerte”, advirtió.

Mientras tanto, puertas adentro del Congreso, el debate legislativo continuaba en un contexto marcado por la conflictividad social en las calles y la expectativa del oficialismo por conseguir los votos necesarios para avanzar con la reforma.