Intentó escapar de un control y atacó a los policías, ocurrió en Estancia Vieja

Departamental Punilla
Intentó escapar de un control y atacó a los policías, ocurrió en Estancia ViejaEl hombre circulaba sin casco, trató de darse a la fuga y fue aprehendido a las pocas cuadras.
Un hombre fue detenido ayer luego de haberse resistido a un control policial y tratar de agredir a los efectivos, en un hecho ocurrido en horas de la noche en Estancia Vieja.
Según pudo conocerse, se trasladaba sin casco a bordo de una motocicleta Keller 110cc.
El motociclista evadió el control y trató de escapar a toda velocidad, siendo alcanzado a pocos metros. Fue entonces que el conductor se ofuscó, increpó a los uniformados de la Departamental Punilla y los agredió a golpes de puño.
Inmediatamente, se procedió a su detención y posterior traslado hacia la comisaría local.