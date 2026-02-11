Intentó escapar de un control y atacó a los policías, ocurrió en Estancia Vieja

Un hombre fue detenido ayer luego de haberse resistido a un control policial y tratar de agredir a los efectivos, en un hecho ocurrido en horas de la noche en Estancia Vieja.

Según pudo conocerse, se trasladaba sin casco a bordo de una motocicleta Keller 110cc.

El motociclista evadió el control y trató de escapar a toda velocidad, siendo alcanzado a pocos metros. Fue entonces que el conductor se ofuscó, increpó a los uniformados de la Departamental Punilla y los agredió a golpes de puño.

Inmediatamente, se procedió a su detención y posterior traslado hacia la comisaría local.