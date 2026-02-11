Intentó incendiar la casa con su pareja e hijo adentro en Río Cuarto

Un hombre fue detenido en Río Cuarto luego de protagonizar un violento episodio en el que amenazó a su pareja y a su hijo e intentó incendiar la vivienda familiar.

Según informaron fuentes policiales, el agresor arrojó un líquido inflamable dentro de la casa con la intención de prender fuego el lugar. Al intervenir, los efectivos fueron atacados por el sujeto, quien finalmente fue reducido y arrestado.

En el procedimiento se secuestró un arma blanca y un bidón que contenía combustible. El hombre quedó a disposición de la Justicia.