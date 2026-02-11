Investigan la muerte de un motociclista que apareció tirado en Córdoba

El cuerpo sin vida de un hombre de 55 años fue encontrado esta madrugada en el Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba. La justicia abrió una investigación para determinar cómo se produjo su fallecimiento y trascendió que lo encontraron tendido sobre la carpeta asfáltica, al lado de su moto.

El hecho se registró en el cruce de las calles Ricardo Balbín y José de Quevedo y se presume que habría sufrido un accidente.

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, dieron con que el sujeto se hallaba inconsciente al lado de una Honda Storm. Inmediatamente, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias.

Minutos después, se constató el deceso del hombre y se dio intervención a la justicia.