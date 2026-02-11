Lo frenaron en la ruta con una vaca robada en el tráiler

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de ser interceptado en una ruta del noroeste cordobés mientras trasladaba una vaca robada en un tráiler.

El procedimiento se realizó durante un control vehicular en cercanías de San Carlos Minas, a la altura del paraje La Totorilla. Allí, efectivos de la Patrulla Rural detuvieron la marcha de una camioneta que llevaba un bovino sin la documentación correspondiente.

Al verificar la marca del animal, los uniformados constataron que había sido denunciado como sustraído tiempo atrás.

Ante esta situación, se secuestró el rodado y el tráiler, mientras que el conductor fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. El bovino quedó bajo resguardo judicial en el marco de la causa por abigeato.