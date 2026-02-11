Más de 500 personas fueron controladas en las calles de Villa Carlos Paz

Más de quinientas personas fueron controladas en el operativo interfuerzas que se desplegó en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El dispositivo sumó la participación de varias unidades de la Policía Federal, SEOM, DUAR, Comando de Acción Preventiva, escuadrón motorizado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Guardia de Infantería, Policía Barrial, Brigada de Investigaciones, inspectores municipales y personal de varias dependencias de la Departamental Punilla.

Se secuestraron más de treinta motos por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, un vehículo que era buscado por un delito y se controlaron más de quinientos rodados en distintos puntos de la ciudad

Asimismo, se detuvo a cinco personas por varios delitos y se labraron más de una decena de actas municipales.

Es importante destacar, que el operativo fue supervisado por el director de la Departamental Punilla, el comisario mayor Hernán Guayanes y por el subdirector, Andrés Aguirre.